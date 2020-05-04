تحالف العامري: كابينة الكاظمي لن تمر.. إلا بشرط

2020/05/04 | 19:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررهن تحالف الفتح، الإثنين، تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتغيير بعض المرشحين.

أكد تحالف العامري إصرار بعض الكتل على تغيير مرشحين ضمن كابينة الكاظمي لتمريرها في البرلمان

وقالت النائب عن التحالف سناء الموسوي في تصريح، 4 آيار/مايو، إن "بعض الأسماء المرشحة في الكابينة الوزارية للكاظمي عليها شبهات واتهامات بارتباطات خارجية".

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الصدر والخزعلي في المساحة الرمادية

وأضافت، أن "الكتل السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ما لم يتم تغيير بعض المرشحين"، مشددة على ضرورة "اختيار مرشحين قادرين على تحمل الأزمات التي يمر بها البلد".

وأكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواصل مشارواته لاستبدال بعض المرشحين الذين رفضتهم كتل سياسية.

وقال الغبان في تصريح، إن "الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيدًا عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع".

ورأى الغبان، أن "رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين"، مؤكدًا أن "المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين".

وأعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، الأحد 3 آيار/مايو، مقاطعته جلسة منح الثقة للمكلف مصطفى الكاظمي وعدم منحه الثقة، في موقف سبقه إليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حيث قالت مصادر أن موقف الكتلتين جاء بسبب خلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة في 9 نيسان/أبريل، حيث من المفترض أن يقدم الأخير كابينته أمام البرلمان في موعد أقصاه السبت التاسع من آيار/مايو الجاري.

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