المرور تستثني 3 فئات من نظام الفردي والزوجي: ماذا عن سيارات الأجرة؟

2020/05/04 | 19:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحددت دائرة المرور العامة، الإثنين، الفئات المستثناة من نظام الزوجي والفردي، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

استثنت دائرة المرور 3 فئات فقط من قرار تقييد حركة المركبات وفق نظام الزوجي والفردي

وقال المتحدث باسم دائرة العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، الرائد فادي الخزعلي، في بيان، 4 آيار/مايو، إن "الفئات المستثناة من نظام (الزوجي والفردي)، فقط ثلاث فئات هي القوات الأمنية، الدوائر الصحية، الصحافيون والإعلاميون".

وأضاف، أن "سيارات الأجرة غير مشمولة بالاستثناء من العمل بهذا النظام"، مؤكدًا أن "نظام (الزوجي والفردي)، سيطبق من يوم غد الثلاثاء في عموم العراق، وليس العاصمة بغداد فقط، وستكون هناك غرامات مالية وإجراءات قانونية بحق المخالفين".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، في وقت سابق، حزمة قرارات جديدة لمواجهة الجائحة بعد ارتفاع معدلات الإصابة.

وقررت اللجنة خلال اجتماع لها، 4 آيار/مايو، استمرار اجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات، وأقرت نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات.

وأكدت اللجنة، على تسهيل حركة العوائل العالقة بين المحافظات بعد اتباع إجراءات السلامة، ووافقت على دخول الفريق الطبي الصيني إلى الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركات الصينية.

ووافقت اللجنة أيضًا، على استيراد بعض المواد الأولية اللازمة لتشغيل معامل طحن الإسمنت.

وأعلنت مديرية المرور العامة في بيان مقتضب لها، أن نظام الفردي والزوجي بالنسبة لسير المركبات سيطبق ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 5 آيار/مايو.

أعلن وزير الصحة، جعفر علاوي، في وقت سابق، عن تنفيذ قرار العمل بنظام الزوجي والفردي للمركبات خلال اليومين المقبلين لتقليل الزحامات الحاصلة نتيجة الحظر الجزئي.

قال علاوي في حديث متلفز، وتابعه "ألترا عراق"، إن "خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه في الأسبوع الماضي، فيما سيتم تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات خلال اليومين المقبلين".

وأكد الوزير، أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن "الزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها لوجود المراكز الطبية والفحص الاستباقي".

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