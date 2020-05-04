2020/05/04 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من القرارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تصدر حزمة جديدة من القرارات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تصدر حزمة جديدة من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).