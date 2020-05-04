سانا: القوات الامريكة نقلت سجناء من إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق

2020/05/04 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت مصادر أهلية سورية، الاثنين، بأن قوات الاحتلال الامريكية تعمل على نقل إرهابيي داعش من السجون التي تسيطر عليها مجموعات “قسد” في محافظة الحسكة إلى قواعدها في العراق.وقالت المصادر لوكالة “سانا” السورية الرسمية إن “6 عربات لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت من العراق اليوم وتوجهت إلى أحد السجون شرق مدينة الشدادي وعادت باتجاه […]

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