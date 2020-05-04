بيان رسمي يعلن عن قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجوال وحركة المواطنين والعجلات

2020/05/04 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها السابع برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي واصدرت عدداً من القرارات.

وقال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ، وجرى متابعة وتقييم الاجراءات المتخذة في ضوء تطورات جائحة كورونا والمقترحات والتوصيات التي قدمتها خلية الأزمة ووزارة الصحة والخبراء ، ومناقشة القضايا المعدّة لجدول الاعمال".

وأشاد عبد المهدي وفقاً للبيان "بالتكامل والانسجام وبجهود وزارات ومؤسسات الدولة ووزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني 55 وخلايا الازمة في المحافظات واقليم كردستان والقوات المسلحة ووسائل الإعلام ، والجهد الوطني الموحد الذي أدى الى السيطرة على الجائحة بشكل متقدم على العديد من دول العالم، اضافة الى أهمية الاجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الحكومة والعمل المنظم السائد ، مشيرا الى التقدم الحاصل في اجراءات الفحص وحالات الشفاء ، داعيا الى معالجة السلبيات والخروقات ".

ودعا عبد المهدي الى "ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة الجائحة التي لاتقل خطورة عن معركتنا ضد داعش التي تحاول استغلال الأوضاع ، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية ".

وعرض وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي تقريرا عن تطورات الموقف الصحي ومدى الالتزام بالاجراءات والقرارات السابقة وتوصيات ومقترحات خلية الأزمة .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفقاً للبيان تطبيق نظام الزوجي والفردي للعجلات ، ووفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور لاحقا واعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، كما ناقشت اللجنة اوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها .

ووافقت اللجنة العليا على منح تسهيلات للفريق الطبي الصيني الى مشروعي حقلي الأحدب والحلفاية النفطيين وقررت ايضاً النظر باعادة تشغيل مصانع الاسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الاجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره .

بغداد اليوم _ متابعة

يسابق العلماء وشركات الأدوية الزمن من أجل الوصول إلى دواء يعالج مرضى فيروس كورونا، في محاولة لتخفيف ما سببه الفيروس من إرباك للعالم وتعطيل حياة البشر.

وضمن هذا السعي تقوم مجموعة من العلماء في بريطانيا بتجربة دواء جديد

بغداد اليوم- بغداد

رأى وزير الداخلية السابق، باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، ان الزعامات السياسية في العراق يلعبون في ’’الوقت الضائع’’ في ظل استمرار التعقيدات السياسية والامنية في العراق، مبينا ان هناك تحشيدات عسكرية وارهابية

بغداد اليوم- متابعة

تعمل الشركات والعلماء على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حتى وصل الأمر إلى نحو 90 نوعا تعمل الشركات على إنتاجها.

وبدأت بالفعل التجارب السريرية على ست لقاحات للتأكد من سلامتها ، لكن التحدي الأكبر هو كيف سيقرر العلماء أفضله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان رسمي يعلن عن قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجوال وحركة المواطنين والعجلات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان رسمي يعلن عن قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجوال وحركة المواطنين والعجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).