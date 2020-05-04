العمليات المشتركة: هجمات داعش على جرف النصر محاولة للحصول على انتصار إعلامي

2020/05/04 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، الهجمات الأخيرة التي نفذتها عصابات داعش الإرهابية في جرف النصر وعدد من مناطق البلاد بأنها محاولة للحصول على انتصار إعلامي.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “العمليات التي تقوم بها عصابات داعش الإرهابية تعود لسببين الأول هو إعادة رفع معنويات خلاياها […]

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