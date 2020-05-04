2020/05/04 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت تحليلات جديدة لأحافير أعماق البحار أن التغيرات فى دوران المحيط ربما تسببت فى تحول ضمن النظم الإيكولوجية للمحيط الأطلسى، لم يشهده منذ 10 آلاف عام، وهذه هى النتيجة المدهشة لدراسة جديدة قادتها مجموعة بحثية فى جامعة College لندن (UCL)، بتمويل من مشروع ATLAS ونشرت فى مجلة Geophysical Research Letters.وعلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف في قاع البحر يظهر تغيرا مهما لم يشهده المحيط منذ 10 آلاف سنة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف في قاع البحر يظهر تغيرا مهما لم يشهده المحيط منذ 10 آلاف سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).