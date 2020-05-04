2020/05/04 | 19:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
أعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي بدأت في الانخفاض.
وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي: “يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت موجة الانتشار الأولية الذروة، هناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية..
هناك دولة واحدة فقط ما زال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي بدأت في الانخفاض.
وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي: “يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت موجة الانتشار الأولية الذروة، هناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية..
هناك دولة واحدة فقط ما زال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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