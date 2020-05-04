الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار “كوفيد-19”


الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار “كوفيد-19”
2020/05/04 | 19:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..

أعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي بدأت في الانخفاض.

وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي: “يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت موجة الانتشار الأولية الذروة، هناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية..

هناك دولة واحدة فقط ما زال […]

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