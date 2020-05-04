مؤتمر المانحين يخصص 7.4 مليار يورو لتطوير لقاح ضد كورونا

2020/05/04 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد وعدت بتخصيص 7.4 مليار يورو.وقالت فون دير لاين في ختام المؤتمر، الذي عقد عبر جسر فيديو تحت عنوان “الرد العالمي على فيروس كورونا”: “أثناء بضعة ساعات فقط قطعنا وعودا بتخصيص […]

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