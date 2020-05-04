2020/05/04 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة حيث كانت نتيجة الفحص المختبري موجبة اي انها مصاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل ٣ إصابات جديدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل ٣ إصابات جديدة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).