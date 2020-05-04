2020/05/04 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تعتذر عن إستقبال الزائرين بذكرى إستشهاد الأمام علي الصحة تعتزم تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي للسيارات بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري تعتزم وزارة الصحة تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.وقالت مصدر امس (ان الوزارة قررت العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات خلال اليومين المقبلين).فيما اعلنت دائرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعتزم تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي للسيارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعتزم تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي للسيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).