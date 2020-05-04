2020/05/04 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندوب إيران لدى أوبك يدخل غيبوبة متأثّراً بنزيف دماغي طهران – رزاق نامقي أعلنت وزارة النفط الإيرانية، أن المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حسين كاظم بور أردبيلي، دخل في غيبوبة إثر إصابته بنزيف دماغي.واوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر ان اردبيلي دخل مستشفى لاله في طهران وهو في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مندوب إيران لدى أوبك يدخل غيبوبة متأثّراً بنزيف دماغي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مندوب إيران لدى أوبك يدخل غيبوبة متأثّراً بنزيف دماغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).