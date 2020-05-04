2020/05/04 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يطمئن المتقاعدين والمشمولين بالحماية الإجتماعية عبد المهدي يبحث خفض الرواتب مع فريق إعداد الموازنة بغداد- الزمان كشف مصدر عن جملة مقترحات لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، يعمل فريق إعداد الموازنة على رفعها إلى مجلس الوزراء.ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن المصدر قوله امس، إن (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع […]

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