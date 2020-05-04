الحشد والجيش يقتحمان وادي الحسينيات غرب الانبار

2020/05/04 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الاثنين، اقتحام وادي الحسينيات غرب الأنبار.وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ، ان “قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار للحشد و(فوج صفين) وقوة من الفرقة السابعة بالجيش اقتحمت وادي الحسينيات غرب الانبار”، مشيرا الى ان “هذا الوادي يعد

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