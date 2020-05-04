بيان رسمي يتحدث عن مجلس التنمية العراقي: سنشغل الشباب في ست محافظات

2020/05/04 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الاثنين، عن تأسيس مجلس التنمية العراقي لمتابعة عمل مشروع تشغيل الشباب وتقديم المعالجات الإدارية والقانونية والمالية.وقال بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق”، ان “المجلس، سيتشكل من مطوّري المشروع في عموم المحافظات، حيث سيتولى متابعة المشاريع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المعالجات الإدارية والقانونية والمالية”.[…]

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