الحشد والجيش العراقي ينطلقان بعملية عسكرية كبرى باتجاه النخيب

2020/05/04 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قطعات قيادة عمليات الانبار للحشد وقطعات الجيش العراقي من الفرقة الاولى لواء 53، الاثنين، الى منطقة الكيلو 160 على الطريق الدولي، فيما انطلقت بات...

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