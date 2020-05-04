شريك رئيسي لـ “MTN” مستعد لتسديد مبالغ طلبتها الحكومة

2020/05/04 | 20:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شريك رئيسي في شركة الاتصالات “MTN” عن الاستعداد لدفع ما يترتب عليه من مبالغ طلبتها هيئة اتصالات تابعة للحكومة السورية.وذكرت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة للحكومة السورية، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك،…

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