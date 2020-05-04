النقل تطلق خدمة “الدفع الإلكتروني” في دمشق

2020/05/04 | 20:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية، أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيبدأ الدفع الإلكتروني للرسوم في مديرية النقل الإلكتروني بدمشق.وقال وزير النقل “علي حمود” في تصريح لصحيفة (الوطن) إنه «تم الربط الشبكي لـ ٧…

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