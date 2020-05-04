مقاتلة الدروع للحشد تعلن مشاركتها في عملية شرق صلاح الدين

2020/05/04 | 20:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، الاثنين، مشاركتها في العملية الأمنية شرق صلاح الدين.وقال ان ” مفارز اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى الكتيبة الثانية في المديرية شاركت في عملية دهم وتفتيش لمناطق وقرى شرق صلاح الدين متجحفلة مع اللواء 21 للحشد الشعبي “، لافتا الى ان “، لافتا الى ان “مفارز الكتيبة

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