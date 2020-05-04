2020/05/04 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قررت بعض شركات الطيران الكبرى أن تطلب من الركاب ارتداء الكمامات أثناء الرحلات للحد من انتشار الفيروسات.وتفرض الكثير من شركات الطيران الأمريكية، بدءا من هذا الأسبوع، السياسات الجديدة بشأن الصحة والسلامة سواء بالنسبة إلى الركاب أو طاقم الطائرة.وقررت بعض شركات الطيران حول العالم أيضا إلزام الركاب بارتداء الكمامات عندما تُستأنف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. فرض ارتداء الكمامات على ركاب الطائرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. فرض ارتداء الكمامات على ركاب الطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).