2020/05/04 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول قصير قامة يحصل على درع يوتيوب في ذي قار..هكذا أصبح أشهر شخصية كوميدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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