2020/05/04 | 20:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي الحلبوسي ويطلب منه تحديد غدا الثلاثاء موعدا لعقد جلسة منح الثقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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