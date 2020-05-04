2020/05/04 | 20:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: التصويت على حكومة الكاظمي في التاسعة من صباح الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: التصويت على حكومة الكاظمي في التاسعة من صباح الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: التصويت على حكومة الكاظمي في التاسعة من صباح الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).