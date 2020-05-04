خلال 24 ساعة.. لا إصابات جديدة بكورونا في كوردستان

2020/05/04 | 20:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.

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