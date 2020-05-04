مصدر: التصويت على حكومة الكاظمي في التاسعة من صباح الثلاثاء

2020/05/04 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء للتصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد موعد الجلسة في التاسعة من يوم غد وطلب من أعضاء البرلمان الحضور للجلسة”.

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