المرور: السماح للسيارات ذات الرقم الفردي بالحركة غداً

2020/05/04 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، انه ابتداءً من يوم غد الثلاثاء سيطبق العمل بنظام الفردي والزوجي، مبينة ان يوم غد سيكون مخصص لحركة العجلات بالارقام الفردية.وقال مدير المرور اللواء زهير عبادة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “غداً سيكون السماح للسيارات ذات الرقم الفردي بالحركة”.قبل ذلك، كشف المتحدث باسم دائرة […]

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