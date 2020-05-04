ضابطٌ مُنشق يؤكّد: عزل “الأسد”.. نقاشٌ على طاولة المجلس العلوي بحضور “المملوك”

2020/05/04 | 20:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العقيد السوري المنشق عن الجيش النظامي “خالد القُطيني”، أن #المجلس_العلوي_الأعلى يجتمع مع مندوب #روسيا للشؤون العسكرية والأمنية “علي مملوك” في مدينة #جبلة الساحلية لمناقشة عزل الرئيس السوري #بشار_الأسد.جاء ذلك، خلال تغريدةٍ له على…

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