السعودية تخصص 500 مليون ريال للأبحاث المتعلقة بكورونا

2020/05/04 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن قيام بلاه بتخصيص 500 مليون ريال للجهود العالمية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وقال أن "المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بكورونا"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأضاف أن "هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا".يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.وسجلت السعودية، اليوم الاثنين، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، حيث ازدادت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 28 ألف حالة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن "البلاد سجلت 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28 ألفاً و656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين".ولفت العبد العالي، إلى أن "13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور"، مبينا أن "23 ألفاً و989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة".

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