عبد المهدي يدعو الى توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود الصحة

2020/05/04 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم وزارة الصحة.

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