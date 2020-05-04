قصة ثورة.. اللبناني عمار يستعيد ذكريات

2020/05/04 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة ثورة..اللبناني عمار يستعيد "ثورة 17 أكتوبر"

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