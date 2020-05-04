بالوثيقة … محافظ النجف الاشرف يطالب الجامعات الاهلية بتخفيض الاجور الدراسية

2020/05/04 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاثنين، الجامعات الأهلية في النجف الاشرف بتخفيض الاجور الدراسية للعام الدراسي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠ .وجاء في وثيقة تلقتها /المعلومة/، ان “المطالبة بهذا الاجراء تأتي مراعاةً للظروف الصعبة التي مرت وتمر على الشعب العراقي عموما والطلبة في محافظتنا خصوصا”.وبين ان “المسؤولية الملقاة على المؤسسات التعليمية الجامعية […]

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