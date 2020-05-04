ارتفاع فلكي للأسعار… والحكومة تواصل السماح بتصدير مواد غذائية

2020/05/04 | 20:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الأسعار تسجيل ارتفاع فاحش في الأسواق السورية، في حين لا تزال الحكومة السورية تسمح بتصدير مواد غذائية، الأمر الذي يساهم برفع الأسعار أكثر.وطالب رئيس جمعية صناعة #الألبان والأجبان في #دمشق “عبد الرحمن الصعيدي”…

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