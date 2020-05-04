لماذا يزيد وزنك في رمضان؟

2020/05/04 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيعاني الكثير من الأشخاص من زيادة وزنهم خلال شهر رمضان المبارك رغم ساعات الصيام الطويلة التي من المفترض أن تساهم بشكل فاعل في التخلص من الوزن الزائد.فما هي الأسباب؟يرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، يمكن اختصارها في التالي:1- عدم اتباع نظام غذائي بين الإفطار والسحور.2- الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والغنية […]

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