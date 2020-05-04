2020/05/04 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تلقت صناعة الطيران ضربة أخرى جراء الاغلاق التام بعد تفشي كورونا، اليوم الاثنين، حيث ألغت جنرال إلكتريك 10 آلاف وظيفة في قطاع طيران.وتأتي عمليات التسريح الدائمة الجديدة في GE Aviation على رأس التخفيضات التي يبلغ عددها 2600 شخص في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى ربع القوى العاملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال ألكتريك تلغي 10 الاف وظيفة،،ومديرها:”نحتاج لتسريح المزيد”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال ألكتريك تلغي 10 الاف وظيفة،،ومديرها:”نحتاج لتسريح المزيد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).