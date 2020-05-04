2020/05/04 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة العالمية: واشنطن لم تسلمنا اية ادلة بشأن ’’تكهناتها’’ عن خروج كورونا من مختبر ووهان

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، حالة الطقس في البلاد خلال الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء، فيما دعا المواطنين إلى الحذر بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي في أغلب المناطق.

وقال صادق عطية، في صفحته بموقع &q

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، انه ابتداءً من يوم غد الثلاثاء سيطبق العمل بنظام الفردي والزوجي، مبينة ان يوم غد سيكون مخصص لحركة العجلات بالارقام الفردية.

وقال مدير المرور اللواء زهير عبادة في بيان مقتضب "غدا

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد، الرصافة، عبد الغني الساعدي، الإثنين، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 416 اصابة.

وقال الساعدي، في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في

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