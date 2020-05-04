متنبئ جوي يتوقع طقس اليومين المقبلين: غبار وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2020/05/04 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، حالة الطقس في البلاد خلال الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء، فيما دعا المواطنين إلى الحذر بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي في أغلب المناطق.

وقال صادق عطية، في صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "تطورات حالة الطقس الليلة ونهار يوم الثلاثاء، تبينها الاقمار الصناعية وتوضح أن السحب تتقدم نحو البلاد مرافقة لتيار غربي في الطبقات العليا، مع توقعات بزخات امطار رعدية خفيفة الليلة في مناطق من نينوى واربيل ودهوك والانبار وكركوك وصلاح الدين، اضافة لمناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".

وأضاف عطية، أن "حالة عدم الاستقرار تستمر نهار يوم الثلاثاء والاربعاء، مع توسع فرص هطول امطار خفيفة نهار الثلاثاء في مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب في مناطق متفرقة منها".

ودعا المتنبئ الجوي، إلى "الحذر يوم الثلاثاء من نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية في اغلب مدن البلاد (الانبار ونينوى والبصرة نشاط الرياح ضعيف فيها يوم الثلاثاء)"، مبيناً أن "هذا النشاط يسبب تشكل موجات غبار وتدني الرؤية الافقية كثيرا".

وتوقع أن "تصل سرعة الرياح الى مابين 80-90 كم بالساعة بسبب تمركز منخفض جوي بقيم ضغط دون 1000 مليبار في وسط البلاد ينتج عنه انحدار ضغط سطحي عالي، ويستمر نشاط الرياح لغاية يوم الاربعاء صباحا".

وتوقع أن "تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نهار وليل غد الثلاثاء، ثم تعود لتنخفض نهار يوم الاربعاء بفارق مابين 4-6 درجات عن يوم الثلاثاء، ويستمر الانخفاض.



عدة ايام، ثم تعود لترتفع اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل".

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يتبع ..............

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