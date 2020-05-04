تغريم سكان نيويورك لمخالفتهم قواعد التباعد الاجتماعي

2020/05/04 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة غرّم العشرات من سكان نيويورك لانتهاكهم إرشادات التباعد الاجتماعي بعدما توافدوا إلى شواطئ المدينة وحدائقها للاستمتاع بالطقس المعتدل في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد.وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شي للصحفيين إن عناصر الشرطة أصدروا 51 مخالفة السبت معظمها بسبب انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي في المدينة التي وصلت درجات […]

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