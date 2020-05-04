زراعة ديالى تعقد اجتماعا استثنائياً وتصدر 4 قرارات مهمة

2020/05/04 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اصدرت اللجنة الزراعية العليا في محافظة ديالى، الاثنين، اربعة قرارت هامة في اجتماع استثنائي بعقوبة.وقال عضو اللجنة الزراعية العليا في ديالى عبدالله احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اللجنة الزراعية العليا في ديالى عقدت اجتماعا استثنائيا بحضور ممثلي الدوائر الرسمية ذات العلاقة وجرى التطرف لموسم الحصاد وسبل توفير اسس الدعم لاهميته البالغة”.واضاف […]

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