اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ قرارات عدة منها استمرار اجراءات حظر التجوال

2020/05/04 | 20:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاثنين، استمرار اجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات في البلاد.وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة صدى ، إنها “أقرّت نظام الفردي والزوجي في حركة السيارات”، مؤكدة انها” ناقشت اوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها”.ووافقت اللجنة على “منح تسهيلات للفريق الطبي الصيني الى مشروعي

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