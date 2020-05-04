2020/05/04 | 20:53 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، الاثنين، عن اقتحام قوة مشتركة من الجيش والحشد "وادي الحسينيات" غرب محافظة الانبار....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).