2020/05/04 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، الاثنين، عن اقتحام قوة مشتركة من الجيش والحشد "وادي الحسينيات" غرب محافظة الانبار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).