​الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار


​الجيش العراقي والحشد يقتحمان مخابئ الدواعش غربي الانبار
2020/05/04 | 20:53 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، الاثنين، عن اقتحام قوة مشتركة من الجيش والحشد "وادي الحسينيات" غرب محافظة الانبار....

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