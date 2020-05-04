2020/05/04 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك الدولي يتوقع عجزا "كبيرا" في ميزانية العراق للعام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يتوقع عجزا "كبيرا" في ميزانية العراق للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يتوقع عجزا "كبيرا" في ميزانية العراق للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).