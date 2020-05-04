زيلينسكي يحذر من موت 120 ألف أوكراني

2020/05/04 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن خروج بلاده من العزل الصحي سيكون تدريجيا، مشيرا إلى أن التعجل في هذه العملية سيقود إلى نتائج كارثية.وفي خطاب متلفز وجهه إلى المواطنين، اليوم الاثنين، اعترف زيلينسكي بأن الحجر الصحي أثّر على الاقتصاد الوطني تأثيرا سلبيا وتسبب بخسائر “موجعة”، لكنه أشار إلى أن “الخسائر المحتملة الناجمة […]

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