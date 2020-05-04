الصحة العالمية ترد على ترامب بشأن كورونا والخفافيش: لايمكن الاستناد الى تخمينات!

2020/05/04 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنهم لا يملكون أي دليل على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على نشأته في مختبر، فيما رجحوا أن يكون مصدره من إحدى فصائل الحيوانات.وأضاف مسؤولو الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الحيوان، الذي كان “مُضيفا […]

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