نائب عراقي يكشف عن مصير التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/04 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو مجلس النواب العراقي، ستار الجابري، اليوم الاثنين، أن بعض الكتل السياسية المعترضة على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي قد تغير رأيها الساعات المقب...

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