خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد


خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد
2020/05/04 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: متابعة كشف مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي بأن فحوصات وزارة الصحة لم تشمل  و لا حتى 10 % من المشبه بإصابتهم بفيروس كورونا مرجعاً ذلك الى فساد في عقود التجهيز.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الوزارة لم تقوم بفحص 10 % من المواطنين العراقيين حسب النسبة المعتمدة دوليا للفحوصات المفروض إجراؤها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

واصل القراءة على العهد نيوز
Sponsored Links