خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد

2020/05/04 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي بأن فحوصات وزارة الصحة لم تشمل و لا حتى 10 % من المشبه بإصابتهم بفيروس كورونا مرجعاً ذلك الى فساد في عقود التجهيز.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الوزارة لم تقوم بفحص 10 % من المواطنين العراقيين حسب النسبة المعتمدة دوليا للفحوصات المفروض إجراؤها […]

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