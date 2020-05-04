2020/05/04 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: متابعة كشف مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي بأن فحوصات وزارة الصحة لم تشمل و لا حتى 10 % من المشبه بإصابتهم بفيروس كورونا مرجعاً ذلك الى فساد في عقود التجهيز.
وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الوزارة لم تقوم بفحص 10 % من المواطنين العراقيين حسب النسبة المعتمدة دوليا للفحوصات المفروض إجراؤها […]
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وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الوزارة لم تقوم بفحص 10 % من المواطنين العراقيين حسب النسبة المعتمدة دوليا للفحوصات المفروض إجراؤها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية: فحوصات الصحة أقل من 10% للمشتبه بهم بسبب الفساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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