محافظ كربلاء يستثني فئتين من قرار الفردي والزوجي

2020/05/04 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلنت محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، استثناء الكوادر الصحية والاعلامية من قرار الزوجي والفردي.وقال محافظ كربلاء المقدسة، لطيف نصيف في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم البدء بتطبيق نظام الزوجي والفردي لسير المركبات”.واضاف ان “القرار يستثني الكوادر الصحية والاعلامية العاملة بالمحافظة”.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها السابع برئاسة رئيس الوزراء […]

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