خلال أسبوعين وفي ظروف غامضة.. سقوط طبيب روسي ثالث من نافذة مستشفى

2020/05/04 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مساعي التطبيع بين واشنطن والخرطوم تسير بخطى حثيثة، بعد عقود من التوتر في العلاقات بسبب ممارسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ودعمه للإرهاب.وقد تجسد ذلك التطور في موافقة الحكومة الأميركية على ترشيح نور الدين ساتي، ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين.

وقالت الخارجية في بيان إنها "تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة".

ووصفت القائمة بالأعمال الأميركية في الخرطوم، أميرة عقارب، هذه الخطوة "بالتاريخية والكبيرة التي ستدفع باتجاه التطبيع الكامل بين البلدين".

وأضافت لموقع الحرة "نأمل أن تقوم الولايات المتحدة بخطوة مماثلة بعد الاتفاق على رفع مستوى التمثيل إلى درجة سفير".



واصفة السفير الجديد بأنه "رجل دبلوماسي مخضرم ومن طراز فريد".

وكانت الولايات المتحدة خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاما.

ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية"، بينها تنظيم القاعدة، الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996 .

وفي العام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

ومنذ إطاحة عمر البشير في أبريل 2019، تسعى السلطات الجديدةفي الخرطوم إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن ورفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، وقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية "يو أس كول"، التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها.

وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير، وهو ما نفاه السودان على الدوام.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينيات، قبل أن يتقاعد ويلتحق بالأمم المتحدة، حيث عمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديموقراطية ورواندا .

وفي ديسمبر الماضي، إبان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أعلن عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء.

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