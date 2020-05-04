كتلة السند الوطني: لازلنا قلقين من علاقات صالح الخارجية.. ثأر قادة النصر سيؤخذ ولو بعد حين

2020/05/04 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي، اليوم الاثنين، ان امريكا هي دولة احتلال ارتكبت جريمة كبرى بقتلها لقادة النصر و يجب ان نتصدى للاستكبار احتراما لتضحيات ودماء الشهداء القادة.واكد الاسدي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية ” تابعته”العهد نيوز”، “دم الشهداء القادة لن ينسى وثأرهم سيؤخذ ولو بعد حين و […]

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