المتحدث باسم الحكومة الايرانية: لم نتخذ القرار بعد للخروج من الاتفاق النووي

2020/05/04 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكد المتحدث باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن طهران لم تتخذ القرار بعد للخروج من الاتفاق النووي.وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، وتعليقا على رد إيران على التمديد المحتمل للحظر التسليحي على ايران من قبل أميركا، واحتمال خروج ايران من الاتفاق النووي، قال علي ربيعي: ان الحديث بشأن هذه القرارات ورد ايران […]

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