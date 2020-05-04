تقديم رواية -مأساة يغود- : رواية وثائقية - الجزء الثاني - امال الحسين

2020/05/04 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين نقدم لكم في الجزء الثاني، مضامين الرواية، وتتمحور حول المسائل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية : بناء دولة القبيلة، من خلال مسارات متعددة، بتعدد الثقافات، من منطلق التحليل العلمي المادي للتاريخ ...نترككم مع المؤلف في هذه القراءة، يرجى الاطلاع على الرابط أسفله

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